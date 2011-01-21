На территории Псковской области проведена кадастровая переоценка земельных участков

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УФНС России по Псковской области сообщает, что на территории Псковской области в 2016 году проведена кадастровая переоценка земельных участков. Результаты переоценки утверждены Постановлениями Администрации области от 27 октября 2016 № 350, 351, 352 и Постановлениями Администрации области от 22 ноября 2016 № 376, 377.



Таким образом, начиная с 01.01.2017 года для целей налогообложения земельным налогом, принимается кадастровая стоимость земельных участков, утвержденная вышеуказанными Постановлениями Администрации Псковской области в 2016 году.



Юридические лица обязаны применять кадастровую стоимость земельных участков, с учетом произведенной в 2016 году переоценки, при перечислении авансовых платежей, начиная с 1 квартала 2017 года.



Физическим лицам земельный налог, с учетом произведенной в 2016 году переоценки, будет исчислен налоговыми органами в 2018 году за 2017 год.



Узнать кадастровую стоимость земельного участка можно на официальном сайте Росррестра. Также за получением справки о кадастровой стоимости земельного участка (выдается бесплатно) можно обраться в МФЦ или в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области по адресу: 180017, г. Псков, ул. Рабочая, д. 11.



В случае несогласия с установленной кадастровой стоимостью земельных участков налогоплательщики вправе обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области по адресу: 180017, г. Псков, ул. Рабочая, д. 11.



По обращению кадастровая стоимость может быть пересмотрена в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Псковской области.



При этом, статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии или решению суда, сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда, учитываются при определении налоговой базы начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.



Кроме того, изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления ошибок, допущенных при определении его кадастровой стоимости, учитывается при определении налоговой базы, начиная с налогового периода, в котором была применена ошибочно определенная кадастровая стоимость.