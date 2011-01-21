Для подтверждения НДС 0% при экспорте через агента можно представить электронный реестр

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Перечень документов, представляемых в налоговые органы для обоснованности применения нулевой ставки НДС при реализации товаров на экспорт через комиссионера (поверенного, агента), установлен пунктом 2 статьи 165 НК РФ.

В данный перечень, в частности, включены копии таможенных деклараций, а также транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками таможенных органов.

Пунктом 15 статьи 165 НК налогоплательщикам, осуществляющим операции по реализации товаров на экспорт, предоставлено право по их выбору представлять в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС по таким операциям вместо копий таможенных деклараций и копий транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов на бумажном носителе реестры, содержащие сведения из указанных документов, в электронном виде.

Учитывая изложенное, в целях подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров через комиссионера (поверенного, агента) в налоговый орган вместо копий таможенных деклараций и копий транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов на бумажном носителе налогоплательщик вправе представить реестры, содержащие сведения из указанных документов, в электронном виде.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/77946 от 26.12.2016.