В пониженных ставках налога на прибыль Москвы произошли изменения

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УФНС по Москве напоминает, что в связи с внесением изменений в пункт 1 статьи 284 Налогового кодекса РФ в части права субъектов РФ на установление для отдельных категорий налогоплательщиков пониженной налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ в 2017 - 2020 годах в размере 12,5 процента, Законом города Москвы от 23.11.2016 № 36 были внесены изменения в:



- статью 1 Закона города Москвы от 05.03.2003 № 12 «Об установлении ставки налога на прибыль для общественных организаций инвалидов и организаций, использующих труд инвалидов»;



- статью 1 Закона города Москвы от 07.05.2014 № 26 "Об установлении ставки налога на прибыль организаций для организаций нефтяной отрасли»;



- статью 1 Закона города Москвы от 07.10.2015 № 52 "Об установлении ставки налога на прибыль организаций для организаций - субъектов инвестиционной деятельности, управляющих компаний технопарков и индустриальных (промышленных) парков, якорных резидентов технопарков и индустриальных (промышленных) парков", согласно которым ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет города Москвы, для налогоплательщиков, указанных в этих законах, составляет в 2017-2020 г.г. 12,5 процента.



При этом учитывая, что Закон города Москвы от 26.06.2013 № 34 "Об установлении ставки налога на прибыль организаций для организаций, осуществляющих на территории города Москвы производство автомобилей» утачивает силу с 01.01.2018, ставка в размере 12,5 процента установлена только на 2017 год.