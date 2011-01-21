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Минфин пояснил, в каких случаях административный штраф может быть заменен на предупреждение

19.01.17 13:47
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Компаниям, которые являются субъектами МСП, за впервые совершенное административное правонарушение административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение (п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ). Должна ли компания представлять в инспекцию какие-то документы, которые подтверждают, что нарушение является первым? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-01-15/76986 от 22.12.2016.

В части возможности субъекта МСП представлять документы, подтверждающие совершение административного правонарушения впервые, следует учитывать, что согласно части 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

При определении первичности совершения административного правонарушения следует учитывать позицию Второго арбитражного апелляционного суда, выраженную в постановлениях от 12.10.2016 по делу N А29-379/2016 и от 18.11.2016 по делу N А82-9461/2016, согласно которой одним из оснований для замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение является непривлечение ранее субъекта малого и среднего предпринимательства к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

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