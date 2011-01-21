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При переходе на УСН не надо восстанавливать НДС, принятый к вычету по украинскому законодательству

19.01.17 15:47
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Минфин в письме № 03-07-08/77954 от 26.12.2016 ответил на вопрос организации, зарегистрированной в г. Севастополе, относительно восстановления сумм НДС по объекту недвижимости, принятых к вычету согласно НК Украины до вхождения г. Севастополя в состав РФ, в случае перехода с 2017 года на УСН.

При переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы в соответствии с главами 26.2, 26.3 и 26.5 НК суммы НДС, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе ОС и НМА, подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу на указанные режимы.

Поскольку организация, зарегистрированная в г. Севастополе в соответствии с законодательством РФ в 2014 году, при исчислении НДС, подлежащего уплате в бюджет РФ, к вычету суммы НДС по объекту недвижимости не принимала, оснований для восстановления указанных сумм налога не имеется.

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