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Партнеры Uber ищут оптимальную схему работы

19.01.17 11:19
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Уже довольно долго читатели нашего форума обсуждают тему взаимовыгодного сотрудничества с компанией Uber. Ищут давно, но не могут найти схему такую, чтоб себя не обидеть и закон соблюсти. Однако универсальное решение до сих пор не найдено.

Поясним, Uber – это иностранная компания, которая оказывает российским организациям и ИП посреднические услуги в части установления контакта между ними (Партнерами/Водителями) и их клиентами (Пассажирами) для оказания услуг по перевозке и организует расчеты.

Инициатором обсуждения еще в начале минувшего года стал ИП, который заключив соглашение с Uber и проработав определенное время, задумался о налогообложении. Участники дискуссии были несколько удивлены такой схемой работы.

Если я правильно поняла: плата за проезд, например, 1000 руб. 20% остается Уберу. Партнер (ИП= Вы) получаете на счет 800 руб. Из этой суммы 90%=720 руб. платите водителю. Т.е. 720 руб. - это зарплата водителя (вернее, оплата по договору ГПХ). Вы должны удержать с него НДФЛ 13% = 94 руб. и перечислить их в бюджет, Водитель при этом должен получить на руки 624 руб. Со своих 80 руб. Вы должны заплатить от зарплаты водителя взносы 22%в ПФР = 158,4 руб. +5,1% в ФОМС = 36,72 руб.
В общем, странный бизнес...
- ZZZhanna

Напомним, с 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС с вознаграждения, удерживаемого компанией из средств, полученных от клиентов.

Накануне один из посетителей нашего форума высказал свою точку зрения относительно такого бизнеса.

Компания из сша, зарегистрированная в Нидерландах, собирает в России (и кучи других стран) с физиков деньги путём безналичных расчётов, за услуги, которые сама не совершает, но при этом выводит колоссальные суммы в офшор. Далее возвращает их обратно за минусов 20% терпиле, который мнит себя то ли представителем, то ли партнёром (не имея при этом ни одного внятного подтверждающего это документа), который по факту является налоговым агентом, обязанным заплатить налоги как с доходов самого Убера, так и себя лично (не говоря уже о массе сотрудников в виде физиков, разъезжающих по городу на личных авто). Пахнет оскаром...

Я тут немного прикинул.....Один, реально работающий водила, способен накатать кассу за неделю до 15 тыс р минимум (в регионах), в мск эти суммы в несколько раз больше. Если у ООО таких водил 100? И по базе Убера они проходят именно этим ООО, за что убер перечисляет на рс ООО в неделю в районе 1.5 млн.р.
Как декларировать эти средства? Откуда они? За какие заслуги иностранная компания перевела на вас счёт 1.5 млн? Есть какие-то бумаги, подтверждающие вашу бурную деятельность, стоящую этих гонораров?
Короче, этот сетевой маркетинг от Убера, какой-то очень не выгодный, если ты не фирма однодневка.
Реально "спать спокойно" не получится.
И, как я понял, Убер уже более трёх лет на рынке, у первых "подключалок" уже и сроки давности имеются.
До первого прецедента.
- Seyanmen

Обсуждение происходит в теме форума «UBER. самая оптимальная схема работы с убер».

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