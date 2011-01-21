Чтобы получать пособия в ФСС, ИП должен подать заявление и оплатить взнос

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Посетительница форума Клерк.ру расстроена. Беременная женщина, являясь ИП, намеревалась получить пособие по беременности и родам из ФСС.

Для этой цели она обратилась в Фонд, где ей вручили реквизиты для оплаты добровольного страхового взноса. Платеж женщина произвела в 2016 году, но уже в этом году сотрудники ФСС сообщили ей, что вернут обратно полученные средства, так как для вступления в добровольные правоотношения по соцстрахованию мало оплатить взносы, нужно еще встать на учет – подать заявление, чего ИП не сделала.

Прежде чем оплачивать, ездила в ФСС много раз, чтобы добиться от них информации, что и как надо сделать, чтобы получить оплату больничного. В итоге мне дали бумажку с реквизитами и суммой и отправили платить. Все оплатила.



Сейчас звонят. Говорят, что я не написала заявление на добровольное страхование, поэтому они должны мне вернуть эти пресловутые 2 т.р. и ни на какой больничный я не могу рассчитывать. Я спросила, почему же они упорно не говорили мне про это заявление (ранее я стояла у них как работодатель), но они просто ответили, что не должны мне об этом говорить. Я понимаю, что это уже мои проблемы, но неужели ничего нельзя сделать? Подскажите, пожалуйста. И так еле-еле выживаем с этим ИП.... То есть с больничным по беременности и родам я пролетаю?



- Аноним

Форумчане пояснили женщине, что, к сожалению, без заявления она не считается застрахованной и не может претендовать на пособие. Кроме того, клерки посетовали, что устным разъяснениям работников госструктур не всегда можно верить.

Обсуждение происходит в теме «ИП и декрет», которая насчитывает более 100 страниц и содержит немало советов для предпринимателей, желающих получать пособия по временной нетрудоспособности в ФСС.