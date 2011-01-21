С сотрудниками, задействованными в сфере госзакупок, следует заключить допсоглашения к трудовым договорам

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В настоящее время в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок сложилась ситуация, когда работники, задействованные в сфере закупок, выполняют трудовые функции в рамках совмещения с основным видом деятельности в соответствии с занимаемой должностью и функциональными обязанностями, указанными в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС).

Экспертное сообщество в сфере закупок считает, что при трудоустройстве и переводе сотрудников на новую должность работодатели обязаны руководствоваться ст. 195.3 ТК РФ. При возложении дополнительных функциональных обязанностей на лиц, задействованных в сфере закупок, работодателю необходимо проверить соответствие данных работников требованиям профессиональных стандартов в отношении образования, стажа и наличия функциональных навыков.

В сфере государственных закупок такие стандарты утверждены Приказом Минтруда РФ № 625н от 10.09.2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок», и Приказом Минтруда РФ № 626н от 10.09.2015 утвержден профессиональный стандарт «Эксперт по закупкам».

В связи с принятием указанных профессиональных стандартов и отсутствием в квалификационном справочнике должностей, связанных со сферой закупок, с 01.07.2016 года работодатели, по мнению экспертного сообщества в сфере закупок, обязаны заключать дополнительные соглашения к трудовым договорам о возложении соответствующих функциональных обязанностей с сотрудниками, задействованными в сфере закупок (ч.3 ст. 60.2 ТК РФ). Не позднее, чем за 3 рабочих дня, работодатель обязан в письменной форме ознакомить с данным дополнительным соглашением работника (ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ).

В содержательной части такого соглашения работодатель обязан отразить требования к кандидату, в т.ч. требования к знаниям и навыкам (ЕКС), а также функциональные обязанности, указанные в квалификационных уровнях данных профессиональных стандартов.

Отсутствие заключенного дополнительного соглашения освобождает работника от ответственности, предусмотренной в сфере закупок, ответственность за допущенные нарушения в подобной ситуации возлагается на руководителя организации, предупредили в ГИТ Кабардино-Балкарии.

В виду важности государственных, муниципальных и корпоративных закупок для бюджетной системы РФ, с целью соблюдения требований трудового, бюджетного и антикоррупционного законодательства при заключении дополнительных трудовых соглашений между работодателем и работником, задействованным в сфере закупок, выполняющего трудовые функции в рамках совмещения с основным видом деятельности, экспертное сообщество полагает, что необходимо обязательное подтверждение работником соответствия его профессиональных навыков положениям профессиональных стандартов в сфере закупок посредством прохождения независимой оценки квалификации.

Независимую оценку квалификацию возможно осуществить в организациях, специализированных на аттестации и сертификации работников сферы закупок.