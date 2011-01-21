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Количество обращений к сервису ФНС «Решения по жалобам» выросло в три раза

19.01.17 14:17
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По итогам 2016 года более чем в три раза выросло количество обращений к сервису «Решения по жалобам» по сравнению с предыдущим годом. Растущая популярность сервиса связана с расширением перечня информации о рассмотрении жалоб и обращений, а также упрощением доступа к ней налогоплательщиков.

По номеру документа и наименованию налогового органа, который вынес решение по жалобе, налогоплательщики могут найти информацию о практике рассмотрения споров в том или ином субъекте Российской Федерации.

В сервисе также представлена подробная информация по теме спора, о позиции налогового органа, решение которого обжалуется, позиции налогоплательщика и позиции налогового органа, который вынес решение по жалобе.

Сервис не только дает налогоплательщикам возможность ознакомиться с актуальной позицией ФНС России по важным вопросам налогообложения, но и позволяет отправлять в Службу сообщения, если обнаружено, что позиция в опубликованных решениях не совпадает с позицией налоговых органов. Федеральная налоговая служба использует эти сообщения при выработке единого подхода к рассмотрению налоговых споров.

Федеральная налоговая служба

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