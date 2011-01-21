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Минфин против повышения акцизов на сигареты

19.01.17 12:19
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Минфин не поддержал проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы, подготовленный Минздравом. Отрицательные заключения на документ подготовили Минпромторг и Минэкономразвития. Ранее с критикой проекта концепции уже выступила ФАС. Таким образом, Минздрав пока не сможет представить документ в правительство на утверждение, пишут «Известия».

Минфин не согласен с повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами.

Как стало известно ранее, подготовленная Минздравом концепция предлагает поэтапное повышение ставок акцизов на табак в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах, введение с 2017 года 10-процентного налога на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет и с 2018 года — «экологического налога» на сигареты (его размер не уточнялся).

Увеличить акцизы предлагается весьма значительно: например, к 2020 году — до уровня 4,4 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 13,5% от расчетной стоимости (исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 6 тыс. рублей за 1 тыс. штук). К слову, в этом году ставки составляют 1562 рубля за тысячу штук + 14,5%.

«Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств — членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится», — считают в Минфине.

Антитабачная концепция также предлагает введение запрета на продажу табачных изделий тем, кто родился после 2014 года, увеличить рабочий день для курильщиков, приравнять электронные сигареты к обычным и другое. Концепцию также не поддержала ФАС. В службе сочли, что концепция требует доработки с учетом мнения представителей бизнеса.

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