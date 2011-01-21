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УФНС Республики Алтай напоминает, что с 1 января применяется обновленный перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%



Правительство изменило перечень продовольственных товаров, для которых действует пониженная ставка НДС (Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1377; от 23.12.2016 N 1459, от 28.12.2016 N 1527 и от 31.12.2016 N 1581). Новая редакция вступает в силу с 1 января 2017 года.



Ранее наименования товаров соответствовали классификатору ОКП, который с января утрачивает силу. Теперь информация приводится в соответствие с новым классификатором продукции ОКПД2.



В частности, увеличивается количество позиций для скота и птицы в живом весе, мяса и мясопродуктов, муки, крупы и сахара. При этом уменьшается количество позиций для яиц, масла растительного, хлеба и хлебобулочных изделий.



Изменения также коснулись раздела «Овощи» (включая картофель).



Также в соответствие с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности приведены следующие перечни:



- перечень кодов видов товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%;



- перечень медицинских товаров, реализация и ввоз которых не подлежат обложению (освобождаются от обложения) НДС;



- перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации НДС по ставке 10%.

Есть и содержательные изменения. Например, теперь в перечень включены грибы и трюфели. Это значит, что с нового года к этим товарам будет применяться ставка 10%, а не 18%, как сейчас.