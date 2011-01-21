Клерк.Ру
 

С 1 января применяется обновленный перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

19.01.17 14:42
Просмотров: 

УФНС Республики Алтай напоминает, что с 1 января применяется обновленный перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%

Правительство изменило перечень продовольственных товаров, для которых действует пониженная ставка НДС (Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1377; от 23.12.2016 N 1459, от 28.12.2016 N 1527 и от 31.12.2016 N 1581). Новая редакция вступает в силу с 1 января 2017 года.

Ранее наименования товаров соответствовали классификатору ОКП, который с января утрачивает силу. Теперь информация приводится в соответствие с новым классификатором продукции ОКПД2.

В частности, увеличивается количество позиций для скота и птицы в живом весе, мяса и мясопродуктов, муки, крупы и сахара. При этом уменьшается количество позиций для яиц, масла растительного, хлеба и хлебобулочных изделий.

Изменения также коснулись раздела «Овощи» (включая картофель).

Также в соответствие с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности приведены следующие перечни:

- перечень кодов видов товаров для детей, облагаемых НДС по ставке 10%;

- перечень медицинских товаров, реализация и ввоз которых не подлежат обложению (освобождаются от обложения) НДС;

- перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации НДС по ставке 10%.

 Есть и содержательные изменения. Например, теперь в перечень включены грибы и трюфели. Это значит, что с нового года к этим товарам будет применяться ставка 10%, а не 18%, как сейчас.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»
Бухгалтерские новости
 
Для подтверждения НДС 0% при экспорте через агента можно представить электронный реестр
 
Бухгалтерские новости
 
Минфин: ставку НДС 10% пока отменять не планируется
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)
Рубрики
еще
»
Мнения156
Аноним прокомментировал материал «Главбух Арбитражного суда Московской области попалась на мошенничестве»
22:04
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
21:51
Аноним прокомментировал материал «Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране»
21:19
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
21:06
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
20:56
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
20:52
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:40
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:38
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:32
Аноним прокомментировал материал «Кто не работает, того «едят»»
19:57
Аноним прокомментировал материал «В каком размере вы выплачиваете сотрудникам аванс?»
19:52
Аноним прокомментировал материал «ФСС призывает граждан сказать «Нет» конвертным зарплатам»
19:28
Аноним прокомментировал материал «ФСС призывает граждан сказать «Нет» конвертным зарплатам»
19:24
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
19:24
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
18:58
Аноним прокомментировал материал «Как на законном основании снизить работнику зарплату?»
18:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Приказ ФНС с новой формой по страховым взносам официально опубликован»
18:25
Аноним прокомментировал материал «Топ вакансий для бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях»
18:18
Аноним прокомментировал материал «ИП вправе нанимать работников по договору подряда на выполнение разовых работ»
18:07
Клерк
Олесиичка прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:17
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:13
Клерк
Олесиичка прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:09
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Электронно подтвердить вид деятельности можно через портал госуслуг»
17:09
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Матвиенко предлагает запретить менять кодексы чаще двух раз в год»
17:00
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
16:58
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:57
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В 2017 без первички. Меняйтесь! Двигайтесь вперед!»
16:57
Аноним прокомментировал материал «С марта 2017 года всем продавцам пива и другого алкоголя необходимо будет использовать ККТ»
16:57
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Роструд утвердил перечень нормативных актов, соблюдение которых может проверить трудинспекция»
16:57
Аноним прокомментировал материал «Заем, не возвращенный ликвидированной фирме: особенности списания при ЕНВД»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:47
Клерк
yante прокомментировал материал «В 2017 без первички. Меняйтесь! Двигайтесь вперед!»
16:46
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Приказ ФНС с новой формой по страховым взносам официально опубликован»
16:44
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «ТСЖ vs ТСН: какие изменения внести в устав?»
16:41
еще
 