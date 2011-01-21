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Порядок получения «платоновской» льготы по транспортному налогу у физических лиц

19.01.17 16:12
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УФНС Республики Мордовия рассказала о том, как получить льготу в виде вычета из транспортного налога физлицам (индивидуальным предпринимателям), которые являются собственниками 12-тонников и при движении по трассам федерального назначения вынуждены компенсировать вред дорогам (плата в систему «Платон»).

Физлица освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении «большегрузов» в случае, если сумма платы «Платону» за налоговый период равна или превышает исчисленную сумму налога. В случае когда «платоновская» плата меньше исчисленной суммы налога, в бюджет надлежит уплатить только разницу (из исчисленной суммы налога вычитается плата «Платону»).

В порядке исчисления и уплаты транспортного налога и индивидуальные предприниматели, и обычные физлица находятся в равном положении. И те и другие платят транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органом. И в данном случае не имеет никакого значения, использует предприниматель свой автомобиль в предпринимательской деятельности или нет.

Для применения указанной льготы необходимо подать в налоговый орган по месту жительства соответствующее заявление и  документы, подтверждающие право физлица (индивидуального предпринимателя) на «платоновскую» льготу по транспортному налогу. Это документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство, платежные документы и документы, которые предоставляет оператор системы взимания «платоновской» платы (отчет оператора, в котором указан маршрут транспортного средства с привязкой ко времени (дате) начала и окончания движения транспортного средства, и первичные учетные документы, составленные самим налогоплательщиком, подтверждающие использование данного транспортного средства на соответствующем маршруте).

Документы можно представить лично или же через представителя. Также допускается их отправка по почте с описью вложения или же представление в налоговый орган через портал госуслуг, а также с использованием сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».

Заявление о предоставлении «платоновской» льготы следует направлять в налоговый орган еще до того момента, как налоговики приступят к формированию налоговых уведомлений за истекший налоговый период. Исчисление суммы транспортного налога, подлежащей перечислению в бюджет налогоплательщиками-физлицами, производит налоговый орган на основании сведений, представляемых органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств.

В то же время даже при опоздании с направлением данного заявления право на льготу не утрачивается. Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета. При этом заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Таким образом, физлица (индивидуальные предприниматели) имеют полное право представить документы, подтверждающие их право на «платоновский» вычет, в течение трех лет начиная с даты возникновения права на льготу с последующим зачетом или возвратом излишне уплаченного транспортного налога.

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