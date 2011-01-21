Налоговики разъяснили, как подтвердить расходы при ведении регистров НУ в электронном виде

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В соответствии с положениями статьи 252 НК РФ расходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, должны быть подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

Согласно положениям статьи 313 НК налоговый учет, на основании которого налогоплательщики исчисляют налоговую базу по прибыли, представляет собой систему обобщения информации на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК.

Налогоплательщик вправе вести регистры налогового учета в электронной форме и (или) на любых машинных носителях. При этом данные налогового учета должны быть документально подтверждены, в частности, первичными учетными документами (включая справку бухгалтера).

Если налогоплательщик при ведении хозяйственной деятельности использует с контрагентами электронный документооборот, в частности, формирует первичные документы в электронном виде с использованием программных продуктов, то следует учитывать следующее.

Согласно статье 9 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. При этом форма первичного учетного документа должна содержать обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Закона.

К числу обязательных реквизитов первичного документа относится подпись лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за ее оформление, с указанием фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этого лица или лиц, если сделка совершается несколькими лицами.

Первичный учетный документ, составленный в виде электронного документа, подписывается электронной подписью.

Если законодательством РФ или договором предусмотрено представление первичного учетного документа другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии первичного учетного документа, составленного в виде электронного документа.

Приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@ утвержден формат описи документов, направляемых в налоговый орган в электронном виде по ТКС, который включает и форматы документов, указанных в описи и представленных в виде скан-образов.

Возможность представления документов в виде сканированных копий установлена для следующих документов:

• договор (соглашение, контракт), в том числе дополнения (изменения);

• спецификация (калькуляция, расчет) цены (стоимости);

• акт приемки-сдачи работ (услуг); • счет-фактура, в том числе корректировочный;

• товарно-транспортная накладная; • товарная накладная (ТОРГ-12);

• грузовая таможенная декларация/транзитная декларация, в том числе добавочные листы к ним.

Такие разъяснения дает УФНС по Удмуртской Республике.