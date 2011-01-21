Клерк.Ру
 

Налоговики разъяснили, как подтвердить расходы при ведении регистров НУ в электронном виде

19.01.17 17:12
Просмотров: 

В соответствии с положениями статьи 252 НК РФ расходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, должны быть подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

Согласно положениям статьи 313 НК налоговый учет, на основании которого налогоплательщики исчисляют налоговую базу по прибыли, представляет собой систему обобщения информации на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК.

Налогоплательщик вправе вести регистры налогового учета в электронной форме и (или) на любых машинных носителях. При этом данные налогового учета должны быть документально подтверждены, в частности, первичными учетными документами (включая справку бухгалтера).

Если налогоплательщик при ведении хозяйственной деятельности использует с контрагентами электронный документооборот, в частности, формирует первичные документы в электронном виде с использованием программных продуктов, то следует учитывать следующее.

Согласно статье 9 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. При этом форма первичного учетного документа должна содержать обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Закона.

К числу обязательных реквизитов первичного документа относится подпись лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за ее оформление, с указанием фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этого лица или лиц, если сделка совершается несколькими лицами.

Первичный учетный документ, составленный в виде электронного документа, подписывается электронной подписью.

Если законодательством РФ или договором предусмотрено представление первичного учетного документа другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии первичного учетного документа, составленного в виде электронного документа.

Приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@ утвержден формат описи документов, направляемых в налоговый орган в электронном виде по ТКС, который включает и форматы документов, указанных в описи и представленных в виде скан-образов.

Возможность представления документов в виде сканированных копий установлена для следующих документов:

• договор (соглашение, контракт), в том числе дополнения (изменения);

• спецификация (калькуляция, расчет) цены (стоимости);

• акт приемки-сдачи работ (услуг); • счет-фактура, в том числе корректировочный;

• товарно-транспортная накладная; • товарная накладная (ТОРГ-12);

• грузовая таможенная декларация/транзитная декларация, в том числе добавочные листы к ним.

Такие разъяснения дает УФНС по Удмуртской Республике.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Налог на прибыль организаций»
Бухгалтерские новости
 
С 2017 года изменен порядок переноса убытка прошлых периодов при исчислении налога на прибыль
 
Бухгалтеру
 
Электронный документооборот: как оформить?
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Налог на прибыль организаций»

Все семинары по теме Налог на прибыль организаций
Рубрики
еще
»
Мнения155
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
21:51
Аноним прокомментировал материал «Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране»
21:19
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
21:06
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
20:56
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
20:52
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:40
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:38
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Взыскание штрафа за СЗВ-М производится в судебном порядке»
20:32
Аноним прокомментировал материал «Кто не работает, того «едят»»
19:57
Аноним прокомментировал материал «В каком размере вы выплачиваете сотрудникам аванс?»
19:52
Аноним прокомментировал материал «ФСС призывает граждан сказать «Нет» конвертным зарплатам»
19:28
Аноним прокомментировал материал «ФСС призывает граждан сказать «Нет» конвертным зарплатам»
19:24
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
19:24
Невероятна, но факт!
saigak прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
18:58
Аноним прокомментировал материал «Как на законном основании снизить работнику зарплату?»
18:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Приказ ФНС с новой формой по страховым взносам официально опубликован»
18:25
Аноним прокомментировал материал «Топ вакансий для бухгалтеров в государственных и некоммерческих организациях»
18:18
Аноним прокомментировал материал «ИП вправе нанимать работников по договору подряда на выполнение разовых работ»
18:07
Клерк
Олесиичка прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:17
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:13
Клерк
Олесиичка прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
17:09
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Электронно подтвердить вид деятельности можно через портал госуслуг»
17:09
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
17:03
Аноним прокомментировал материал «Матвиенко предлагает запретить менять кодексы чаще двух раз в год»
17:00
Аноним прокомментировал материал «Продумываются схемы легализации самозанятых лиц»
16:58
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:57
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В 2017 без первички. Меняйтесь! Двигайтесь вперед!»
16:57
Аноним прокомментировал материал «С марта 2017 года всем продавцам пива и другого алкоголя необходимо будет использовать ККТ»
16:57
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Роструд утвердил перечень нормативных актов, соблюдение которых может проверить трудинспекция»
16:57
Аноним прокомментировал материал «Заем, не возвращенный ликвидированной фирме: особенности списания при ЕНВД»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:47
Клерк
yante прокомментировал материал «В 2017 без первички. Меняйтесь! Двигайтесь вперед!»
16:46
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Приказ ФНС с новой формой по страховым взносам официально опубликован»
16:44
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «ТСЖ vs ТСН: какие изменения внести в устав?»
16:41
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
16:40
еще
 