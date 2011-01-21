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Сегодня истекает срок представления некоторых форм отчетности за 4 квартал (год)

20.01.17 10:07
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Сегодня истекает срок представления некоторых форм отчетности за 4 квартал (год).

В частности, сегодня последний день срок сдачи единой упрощенной декларации (ЕУД), деклараций по ЕНВД и водному налогу, расчетной ведомости ФСС (в бумажном виде) и декларации об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, 20 января срок представления сведений о среднесписочной численности работников за 2016 год. Форму необходимо сдать всем организациям без исключения, а также ИП, привлекавшим наёмных работников в прошлом году. Обращаем ваше внимание на то, что сведения о среднесписочной численности необходимы для отнесения налогоплательщика к субъекту малого и среднего предпринимательства. Отсутствие данных о численности будет препятствовать внесению вашей организации в реестр МСП.

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