Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны
С 1 января 2017 года функции администрирования страховых взносов переданы налоговым органам. В силу специфики страховых взносов появились некоторые особенности постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых взносов, напоминает УФНС Ставропольского края.
При этом процедура постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей не изменилась. В отношении данных категорий налогоплательщиков постановка на учет по-прежнему осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Индивидуальным предпринимателям, использующим наёмный труд, обращаться в налоговые органы для постановки на учёт в качестве работодателей не требуется, утверждает региональное Управление. Отметим, что это первое подобное заявление от налоговых органов.
Заявление о постановке на учет (или снятии с учета) в качестве плательщика страховых взносов предоставляется только:
- международной организацией, признаваемой плательщиком страховых взносов в соответствии со статьей 419 НК РФ;
- физическим лицом - медиатором;
- физическим лицом, являющимся работодателем и производящим выплаты и другие вознаграждения работникам по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ или оказание услуг.
Сообщение о наделении обособленного подразделения или филиала полномочиями (а также о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц предоставляется российской организацией, если подразделение наделено такими полномочиями с 1 января 2017 года. При этом в отношении обособленных подразделений, которые поставлены на учет в пенсионном фонде до 2017 г., данное сообщение не предоставляется.
Рекомендуемые формы и форматы документов, используемых при учёте организаций и физических лиц в качестве плательщиков страховых взносов, а также порядок заполнения этих форм размещены на сайте ФНС России на Главной странице: Налогообложение в Российской Федерации / Страховые взносы 2017
Да. Но дело в том, что ИП тоже физлицо и потому мнение. высказанное ставропольскими налоговиками насчет постановки на учет ИП-работодателей несколько странное
Над.К, Вы писали:
Они, похоже, заразились страшным "вирусом ПФР", когда ПФ РФ на все вопросы молчит, а нижестоящие дают комментарии "кто в лет, кто по дрова..."
Я так провел опрос лет несколько назад, спросив "что такое недостоверность в понятиях 27-ФЗ ( для выставления штрафа )", и вот тут началось...
Из полутора десятков краевых и областных ОПФР-ов, мне написали с десяток разных мнений