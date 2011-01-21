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Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны

20.01.17 10:43
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С 1 января 2017 года функции администрирования страховых взносов переданы налоговым органам. В силу специфики страховых взносов появились некоторые особенности постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых взносов, напоминает УФНС Ставропольского края.

При этом процедура постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей не изменилась. В отношении данных категорий налогоплательщиков постановка на учет по-прежнему осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Индивидуальным предпринимателям, использующим наёмный труд, обращаться в налоговые органы для постановки на учёт в качестве работодателей не требуется, утверждает региональное Управление. Отметим, что это первое подобное заявление от налоговых органов.

Заявление о постановке на учет (или снятии с учета) в качестве плательщика страховых взносов предоставляется только:

  • международной организацией, признаваемой плательщиком страховых взносов в соответствии со статьей 419 НК РФ;
  • физическим лицом - медиатором;
  • физическим лицом, являющимся работодателем и производящим выплаты и другие вознаграждения работникам по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ или оказание услуг.


Сообщение о наделении обособленного подразделения или филиала полномочиями (а также о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц предоставляется российской организацией, если подразделение наделено такими полномочиями с 1 января 2017 года. При этом в отношении обособленных подразделений, которые поставлены на учет в пенсионном фонде до 2017 г., данное сообщение не предоставляется.

Рекомендуемые формы и форматы документов, используемых при учёте организаций и физических лиц в качестве плательщиков страховых взносов, а также порядок заполнения этих форм размещены на сайте ФНС России на Главной странице: Налогообложение в Российской Федерации / Страховые взносы 2017

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5 мнений
Клерк
Жемчужинка
, Краснодар
Я правильно поняла, если ИП принимает на работу работников, то в ифнс он ничего не сообщает,а на учет в ФСС и ПФР становиться все-равно надо?
<b>Модератор</b>
Над.К
В ФСС надо. ПФ никого на учет не ставит теперь.
если физ.лицо заключает ГП договор с физ.лицом, то ифнс уведомляется?

 Да. Но дело в том, что ИП тоже физлицо и потому мнение. высказанное ставропольскими налоговиками насчет постановки на учет ИП-работодателей несколько странное

Клерк
yante
, Новороссийск

Над.К, Вы писали:

В ФСС надо. ПФ никого на учет не ставит теперь.
если физ.лицо заключает ГП договор с физ.лицом, то ифнс уведомляется?

 Да. Но дело в том, что ИП тоже физлицо и потому мнение. высказанное ставропольскими налоговиками насчет постановки на учет ИП-работодателей несколько странное

 Они, похоже, заразились страшным "вирусом ПФР", когда ПФ РФ на все вопросы молчит, а нижестоящие дают комментарии "кто в лет, кто по дрова..." :)
  Я так провел опрос лет несколько назад, спросив "что такое недостоверность в понятиях 27-ФЗ ( для выставления штрафа )", и вот тут началось...
  Из полутора десятков краевых и областных ОПФР-ов, мне написали с десяток разных мнений :)

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ФНС разработала бланк уведомления о постановке на учет самозанятых лиц
 
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