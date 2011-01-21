Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны

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С 1 января 2017 года функции администрирования страховых взносов переданы налоговым органам. В силу специфики страховых взносов появились некоторые особенности постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых взносов, напоминает УФНС Ставропольского края.



При этом процедура постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей не изменилась. В отношении данных категорий налогоплательщиков постановка на учет по-прежнему осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.



Индивидуальным предпринимателям, использующим наёмный труд, обращаться в налоговые органы для постановки на учёт в качестве работодателей не требуется, утверждает региональное Управление. Отметим, что это первое подобное заявление от налоговых органов.



Заявление о постановке на учет (или снятии с учета) в качестве плательщика страховых взносов предоставляется только:

международной организацией, признаваемой плательщиком страховых взносов в соответствии со статьей 419 НК РФ;

физическим лицом - медиатором;

физическим лицом, являющимся работодателем и производящим выплаты и другие вознаграждения работникам по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ или оказание услуг.



Сообщение о наделении обособленного подразделения или филиала полномочиями (а также о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц предоставляется российской организацией, если подразделение наделено такими полномочиями с 1 января 2017 года. При этом в отношении обособленных подразделений, которые поставлены на учет в пенсионном фонде до 2017 г., данное сообщение не предоставляется.

Рекомендуемые формы и форматы документов, используемых при учёте организаций и физических лиц в качестве плательщиков страховых взносов, а также порядок заполнения этих форм размещены на сайте ФНС России на Главной странице: Налогообложение в Российской Федерации / Страховые взносы 2017