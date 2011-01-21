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ЖСК не платит земельный налог, так как земля под многоквартирным домом принадлежит собственникам квартир

20.01.17 11:17
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Минфин в письме № 03-05-05-02/76153 от 20.12.2016 разъяснил, в какой момент прекращается обязанность по уплате ЖСК земельного налога в отношении участка, занятого многоквартирным домом.

Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества.

Если земельный участок под многоквартирным домом был сформирован до введения в действие Жилищного кодекса, в отношении него проведен государственный кадастровый учет, право общей долевой собственности на него у собственников помещений в многоквартирном доме считается возникшим в силу закона с момента введения в действие Жилищного кодекса (часть 2 статьи 16 Федерального закона N 189-ФЗ).

Если земельный участок под многоквартирным домом был сформирован после введения в действие ЖК РФ и в отношении него проведен государственный кадастровый учет, право общей долевой собственности на него у собственников помещений в многоквартирном доме возникает в силу закона с момента проведения государственного кадастрового учета (часть 5 статьи 16 Федерального закона N 189-ФЗ).

Таким образом обязанность ЖСК по уплате земельного налога в отношении земельного участка, занимаемого многоквартирным домом, прекращается с момента перехода такого земельного участка в общую долевую собственность собственников помещений многоквартирного дома.

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