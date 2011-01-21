Минфин разъяснил порядок выдачи клиенту кассового чека или БСО курьерской службой

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В зависимости от того, в каком статусе будет выступать курьерская служба (в качестве платежного агента, по договору поручения или по договору комиссии), будут предъявляться и соответствующие требования к заполнению кассового чека или бланка строгой отчетности.

По вопросу о возможности организации выдачи курьерской службе мобильных ККТ для осуществления ими расчетов с покупателями (клиентами) в письме Минфина № 03-01-15/76178 от 20.12.2016 отмечается, что законом ограничения в отношении таких действий не предусмотрены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.3 Федерального закона N 54-ФЗ ККТ после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществления расчета тем же лицом, которое осуществляет расчеты с покупателем (клиентом), за исключением расчета, осуществляемого электронными средствами платежа в сети Интернет.

Таким образом, кассовый чек или бланк строгой отчетности курьерской службой должен передаваться покупателю (клиенту) в момент осуществления расчета.