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IT-организации могут применять пониженные тарифов страховых взносов при соблюдении ряда условий В соответствии с пунктом 5 статьи 427 НК IT-организации, не являющиеся вновь созданными, применяют пониженные тарифы страховых взносов при выполнении ими следующих условий:

- получение документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством РФ;

- доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам девяти месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации за указанный период;

- средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, за девять месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, составляет не менее 7 человек.

Таким образом, организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, вправе применять пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 статьи 427 Кодекса, при соблюдении всех трех вышеприведенных условий.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-12/77644 от 23.12.2016.