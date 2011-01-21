ИП, ставшие работодателями, не понимают, как им зарегистрироваться в этом статусе

Просмотров:

На минувшей неделе читатели нашего форума обсуждали вопрос постановки на учет и снятия с учета ИП-работодателей в свете последних изменений в части администрирования страховых взносов. Дело в том, что формы соответствующих бланков официально еще не утверждены и налоговики на местах не могут дать внятных объяснений по процедуре постановки и снятия с учета.

Между тем появилась информация о том, что индивидуальным предпринимателям, использующим наемный труд, обращаться в налоговые органы для постановки на учёт в качестве работодателей не требуется. Такое разъяснение, в частности, разместило УФНС по Ставропольскому краю.

Эта информация внесла сумятицу, теперь читатели нашего форума еще больше обескуражены.

ИП принял работника 09.01. В ФСС приняли документы как обычно на регистрацию работодателя, а из ПФР отправили в налоговую. В налоговой тоже ничего не приняли и сказали, что как работодателю ип не нужно регистрироваться... И при этом как минимум ИП нужно будет сдать до 15.02 СЗВ-М, в которой указать свой номер работодателя... Подскажите, пожалуйста, как быть...

- Аноним

Во-первых, бухгалтеры не понимают, будет ли ИП-работодателю присваиваться отдельный регномер, который необходимо указывать в отчетности.

Во-вторых, если ИФНС не будет регистрировать ИП-работодателей, как налоговики поймут, кто из предпринимателей обязан сдавать отчеты по страховым взносам, а кто нет?

Участники обсуждения напомнили, что глава ФНС неоднократно заявлял, что налоговики хорошо подготовились к администрированию взносов. «Для налогоплательщиков, для работодателей не будет никаких изменений», - заверил Мишустин Владимира Путина на встрече в Кремле, состоявшейся в конце минувшего года.

Между тем первая отчетная кампания в новом формате еще не началась, а вопросов у бухгалтеров уже больше, чем ответов. «То ли еще будет…», - прогнозируют читатели нашего форума.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Как и где регистрировать ИП-работодателя в 2017 г?»