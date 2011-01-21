Камеральная проверка декларации по форме 3-НДФЛ проводится в течение трех месяцев

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УФНС России по Новгородской области, в связи с поступающими обращениями налогоплательщиков по вопросу срока проведения камеральной проверки декларации по форме 3-НДФЛ с целью получения социальных или имущественных налоговых вычетов разъясняет.

На основании п. 2 ст. 88 Налогового кодекса РФ налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) подлежит камеральной налоговой проверке, срок проведения которой не может превышать трех месяцев со дня ее представления.

В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 78 Налогового кодекса РФ сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. Заявление о возврате излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты налога.

При этом, срок на возврат излишне уплаченного налога, определенный пунктом 6 статьи 78 Кодекса, начинает исчисляться со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате налога, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки налоговой декларации по соответствующему налоговому периоду либо с момента, когда такая проверка должна была быть завершена по правилам статьи 88 Налогового кодекса РФ.

Таким образом, срок возврата сумм НДФЛ не может превышать четырех месяцев со дня подачи декларации.