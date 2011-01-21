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Камеральная проверка декларации по форме 3-НДФЛ проводится в течение трех месяцев

20.01.17 14:19
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УФНС России по Новгородской области, в связи с поступающими обращениями налогоплательщиков по вопросу срока проведения камеральной проверки декларации по форме 3-НДФЛ с целью получения социальных или имущественных налоговых вычетов  разъясняет.

На основании п. 2 ст. 88 Налогового кодекса РФ  налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) подлежит камеральной налоговой проверке, срок проведения которой не может превышать трех месяцев со дня ее представления.

В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 78 Налогового кодекса РФ сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. Заявление о возврате излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты налога.

При этом, срок на возврат излишне уплаченного налога, определенный пунктом 6 статьи 78 Кодекса, начинает исчисляться со дня подачи налогоплательщиком заявления о возврате налога, но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки налоговой декларации по соответствующему налоговому периоду либо с момента, когда такая проверка должна была быть завершена по правилам статьи 88  Налогового кодекса РФ.

Таким образом, срок возврата сумм НДФЛ не может превышать четырех месяцев со дня подачи декларации.

Федеральная налоговая служба

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