В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса

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Налоговое администрирование малого бизнеса в России является избыточным, заявил сегодня в ходе пленарного заседания Госдумы глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Парламентарий предложил создать специализированную рабочую группу по данному вопросу.



Малый бизнес «убивает сегодня уже не налоговая нагрузка, а то избыточное администрирование, которое идет, та отчетность, которую приходится выполнять», передает слова Макарова RNS.



«На самом деле налоговая служба, я посмотрел статистику, сегодня проверяет менее 0,1% малых предприятий. Если мы проверяем 0,1%, зачем нужно такое количество инструментов, зачем нужно такое количество отчетности?» — отметил он.



Он призвал заняться этим вопросом в ближайшее время, не дожидаясь следующего года.