Клерк.Ру
 

В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса

20.01.17 12:45
Просмотров: 

Налоговое администрирование малого бизнеса в России является избыточным, заявил сегодня в ходе пленарного заседания Госдумы глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Парламентарий предложил создать специализированную рабочую группу по данному вопросу.

Малый бизнес «убивает сегодня уже не налоговая нагрузка, а то избыточное администрирование, которое идет, та отчетность, которую приходится выполнять», передает слова Макарова RNS.

«На самом деле налоговая служба, я посмотрел статистику, сегодня проверяет менее 0,1% малых предприятий. Если мы проверяем 0,1%, зачем нужно такое количество инструментов, зачем нужно такое количество отчетности?» — отметил он.

Он призвал заняться этим вопросом в ближайшее время, не дожидаясь следующего года.

Стань экспертом

Написать свое мнение
5 мнений
Клерк
kordorru
, Барнаул
Малый бизнес убивают не налоги. Это верно! 
Малый бизнес убивают ВЗНОСЫ в ПФР. Убивает обязанность купить онлайн-кассу. Убивает обязанность купить устойчивый интернет и ежемесячно платить за его. Убивает новый "налог" - на оплату оператору ФД. Убивает ни кому не нужные траты на покупку фискальных накопителей. 
А проверки? .. А что проверять то думаете?
 Не кого скоро будет проверять.. Не нужно теперь ни налоговиков ни отчётности. Повыбивали Вы ..малый бизнес. Остались только "дроблённые" для использования  УСН , компашки от сыночков губеров , которые пилят бюджет.
 Более не кого проверять! 
<b>Модератор</b>
Над.К
лава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

 Чего-то Макаров не думал о малом бизнесе, пытаясь протащить торговый сбор (и ему это удалось, хотя и частично). Так что защитничек пусть себя и обвиняет в первую очередь.

Аватар
Аноним
, Москва
Чего-то Макаров не думал о малом бизнесе, пытаясь протащить торговый сбор
Это вчера он был плохой. А теперь - хороший! И вообще, торговый сбор был больше года назад, о нем уже никто в думе не помнит.
Клерк
yante
, Новороссийск
А в 2017г надо хорошо поработать - внести три-пять изменений в НК, поменять и добавить несколько новых форм, уменьшить взносы до 16%, но заставить платить их АВАНСОМ :)
  Надеюсь, тут никого с Думы нет, и они не прочитают этот мой сарказм... :)
Люди которым это нравится
Юридические новости
 
Матвиенко предлагает запретить менять кодексы чаще двух раз в год
 
Юридические новости
 
Госдуме предлагают обнулять портфель законопроектов после каждого созыва
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
11
Мнения106
Клерк
yante прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
15:42
Клерк
Вера_ прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
15:32
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
15:32
Клерк
elenamirus прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
15:30
Аноним прокомментировал материал «Среднесписочная численность. Расчет и отчет»
15:18
Аноним прокомментировал материал «Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков»
15:04
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы»
14:59
Аноним прокомментировал материал «В каком размере вы выплачиваете сотрудникам аванс?»
14:58
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
14:55
Клерк
pivikov47 прокомментировал материал «Где живут самые безответственные должники»
14:53
Клерк
Natali Kr прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
14:48
Клерк
Cvetlana-kr2012 прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
14:40
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
14:37
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы»
14:36
Аноним прокомментировал материал «Про то, как плохо жить в России»
14:32
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы»
14:28
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года потребители должны самостоятельно отстаивать свои права»
14:20
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы»
14:19
Аноним прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
14:18
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
14:15
Клерк
Vadimello прокомментировал материал «С марта 2017 года всем продавцам пива и другого алкоголя необходимо будет использовать ККТ»
14:13
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
13:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:57
Клерк
ВаляЧел прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:56
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:48
Клерк
kordorru прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
13:44
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:32
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:30
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:27
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:24
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы»
13:19
Клерк
yante прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
13:16
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
13:02
Аноним прокомментировал материал «Большинство россиян поддержали идею декриминализации семейных побоев»
12:53
Аноним прокомментировал материал «Резервирование товара в 1С»
12:53
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
12:50
еще
 