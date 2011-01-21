В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса
Налоговое администрирование малого бизнеса в России является избыточным, заявил сегодня в ходе пленарного заседания Госдумы глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Парламентарий предложил создать специализированную рабочую группу по данному вопросу.
Малый бизнес «убивает сегодня уже не налоговая нагрузка, а то избыточное администрирование, которое идет, та отчетность, которую приходится выполнять», передает слова Макарова RNS.
«На самом деле налоговая служба, я посмотрел статистику, сегодня проверяет менее 0,1% малых предприятий. Если мы проверяем 0,1%, зачем нужно такое количество инструментов, зачем нужно такое количество отчетности?» — отметил он.
Он призвал заняться этим вопросом в ближайшее время, не дожидаясь следующего года.
Чего-то Макаров не думал о малом бизнесе, пытаясь протащить торговый сбор (и ему это удалось, хотя и частично). Так что защитничек пусть себя и обвиняет в первую очередь.
Надеюсь, тут никого с Думы нет, и они не прочитают этот мой сарказм...