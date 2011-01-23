Об изменениях в декларации 3-НДФЛ и справке 2-НДФЛ рассказали новгородские налоговики

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Управление ФНС по Новгородской области рассказало о том, какие изменения внесены в формы 3-НДФЛ и 2-НДФЛ.

Начиная с отчета за налоговый период 2016 года, представляется обновленная форма 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/552@.



С учетом изменений налогового законодательства внесены поправки в форму налоговой декларации 3-НДФЛ, порядок ее заполнения, а также формат ее представления в электронной форме.



Так, в частности, в новой редакции изложены раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке (001)», лист Б «Доходы от источников за пределами Российской Федерации…», лист Д2 «Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества», лист З «Расчет налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами…».



Отдельные уточнения внесены в другие листы декларации. Например, в листе Е1 «Расчет стандартных и налоговых вычетов» цифра 280000 заменена на 350000, поскольку с 2016 года вычет на ребенка предоставляется до месяца, в котором доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13 %, превысит 350 000 рублей).



Представить декларацию гражданам, относящимся к категории «обязанных» нужно не позднее 02 мая 2017 года (30 апреля 2017 года выпадает на выходной день). Для получения стандартных, социальных, имущественных (при покупке жилья), инвестиционных налоговых вычетов срок представления декларации не ограничен.



Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется физическими лицами на основании справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ.



Форму 2-НДФЛ обязаны заполнить все организации, являющиеся налоговыми агентами. Это следует из п. 2 ст. 230 НК РФ. Представить отчет можно как на бумаге, так и в электронном формате. В бумажном виде документ примут только в том случае, если численность сотрудников, получивших доход, не превышает 10 человек.



Для составления справки берут сведения из специального регистра по учету налога на доходы физлиц. При этом данные о вычетах и доходах отражаются в рублях и копейках, размер налога показывают только в рублях. При этом суммы 50 копеек и менее – отбрасывают, а 50 копеек и более – округляют до целого.



Согласно п. 2 ст.230 Кодекса, по общему правилу срок сдачи справки – 1 апреля года, следующего за отчетным. В текущем году эта дата приходится на субботу, поэтому документ нужно сдать не позднее 3 апреля 2017 года. Если же работодателю по каким-то причинам не удалось удержать НДФЛ, то тогда срок сдачи справки не должен быть позже 1 марта 2017 года. В этом случае в поле «признак» необходимо указать«2» – такие правила прописаны в п.5 ст. 226 Кодекса.



ФНС России внесла поправки в перечень кодов видов доходов и налоговых вычетов, которые используются при заполнении формы 2-НДФЛ (приказ ФНС России от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@).



В частности, появился код 2002 для премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми или коллективными договорами (касается премий, выплачиваемых не за счет средств чистой прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений).



Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений, нужно будет отражать по коду 2003. Помимо этого в перечень добавлены новые коды доходов по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (коды 1544 — 1549, 1551— 1554).



Приказом вводятся также коды вычетов по расходам по операциям ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (коды 225 — 241), а также коды 250 — 252 для отражения убытков по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (ст.214.9 Кодекса). Кроме этого, изменены коды вычетов на детей: «детские» вычеты нужно будет отражать по кодам 126-149.



С учетом внесенных изменений коды видов доходов и вычетов применяются при заполнении Справок о доходах физических лиц за 2016 год.



В связи с тем, что, начиная с 2016 года, налоговые агенты несут ответственность за представление недостоверных сведений в справках 2-НДФЛ, обращаем внимание на необходимость корректного заполнения показателей данной отчетности. Ответственность предусмотрена ст. 126.1 Кодекса: взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения.