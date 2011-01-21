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Новосибирские налоговики напоминают о размере минимальной заработной платы в регионе

20.01.17 15:20
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Управление ФНС по Новосибирской области напоминает, что Региональным соглашением о минимальной заработной плате  в Новосибирской области от 29.11.2016 №10 на 2017 год установлены следующие размеры минимальной заработной платы:

9030руб. – для работников организаций бюджетной сферы;

10000руб. – для работников организаций внебюджетной сферы (кроме организаций сельского хозяйства);

7500руб. до 1 июля, 7800руб. с 1 июля – для работников организаций сельского хозяйства.

Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области, заключивших это Соглашение или присоединившихся к нему, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. Клерк.Ру напоминает, что в соответствии по статьей 133.1 ТК РФ присоединившимися считаются все работодатели, не представившие в 30-дневный срок со дня принятия соглашения мотивированный отказ от присоединения.

В соответствии с Трудовым кодексом  месячная заработная плата работника, работающего на территории субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действует региональное соглашение о минимальной заработной плате, не может быть ниже размера минимальной заработной платы в этом субъекте Российской Федерации при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Управление ФНС обращает внимание на то, что выплата заработной платы в размере ниже установленного  Региональным соглашением за полностью отработанный месяц может явиться основанием для приглашения руководителя на заседание комиссии по легализации налоговой базы, либо назначения выездной налоговой проверки.

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