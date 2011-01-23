ФНС готовит изменения в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика

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ФНС начала разрабатывать изменения в свой приказ от 30.06.2015 № ММВ-7-17/260@ «Об утверждении порядка ведения личного кабинета налогоплательщика», которые предусматривают исключение направления документов на бумажном носителе пользователям личного кабинета налогоплательщика.

Внесены следующие изменения в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика:

1. Уведомление о необходимости (об отказе) получения документов на бумажном носителе;

2. Возможность налогоплательщику бесплатно сформировать усиленную неквалифицированную электронную подпись и выбрать способы ее хранения. Указанная неквалифицированная электронная подпись действительная только в рамках взаимодействия налогоплательщика с налоговыми органами через личный кабинет налогоплательщика;

3. В перечень документов (информации), сведений, размещаемых налоговыми органами в личном кабинете налогоплательщика добавлены информация о суммах исчисленных страховых взносов, и документы, подтверждающие статус налогового резидента Российской Федерации, выданные по заявлению налогоплательщика;

4. Добавлена возможность восстановления пароля налогоплательщиком самостоятельно посредством электронной почты

5. Внесены изменения в Регистрационную карту для использования личного кабинета налогоплательщика в части добавления пункта об обеспечении налогоплательщиком самостоятельно безопасности данных на своем рабочем месте при организации доступа к личному кабинету налогоплательщика, в том числе хранении пары логин пароль и защите своего рабочего места от вредоносного программного обеспечения.

Планируется, что изменения вступят в силу в июне 2017 года.