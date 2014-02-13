ФНС России опять предупреждает о рассылках вирусов от своего имени

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Федеральная налоговая служба предупреждает, что в последнее время участились случаи рассылки электронных писем с уведомлениями о задолженности и ссылками, ведущими на скачивание вируса-шифровальщика. В качестве отправителя указывается ФНС России. Однако имя отправителя, указанное в поле «From:», не гарантирует отправку письма именно этим адресатом.



Чтобы отличить поддельное письмо от настоящего, специалисты ФНС России рекомендуют обратить внимание на техническую часть письма. В поле «Return-Path:» содержится информация о реальном отправителе электронного сообщения, в поле «Message-ID:» - информация об идентификаторе конкретного письма и в поле «Received:» - путь письма с указанием серверов, откуда оно принималось. В настоящих письмах от ФНС России указан домен nalog.ru.



Кроме того, официальная рассылка ФНС России направляется только тем, кто указал и подтвердил адрес своей электронной почты в сервисе Личный кабинет налогоплательщика.



В таких письмах обычно указана информация об изменениях в Личном кабинете налогоплательщика, о регистрации обращения в Службу и получении ответа на него. Причем формат ответа на обращение (.pdf, .xml) пользователь выбирает самостоятельно при обращении через сайт.



Новостная рассылка сайта www.nalog.ru направляется пользователям сайта, которые оформили подписку, и дублируется на главной странице сайта.



ФНС России не рассылает сообщения о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг онлайн. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты размещена в сервисах Личный кабинет налогоплательщика.



ФНС России рекомендует не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы (почтовый клиент, браузер).