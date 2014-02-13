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23 крупнейшие интернет-компании уже встали на учет в России как плательщики "налога на Гугл"

23.01.17 11:43
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Менее двух недель остается до окончания регистрационной кампании для зарубежных поставщиков электронных услуг, напоминает ФНС РФ.  В соответствии с законом иностранные компании, которые продают электронные услуги и контент российским пользователям, должны уплачивать НДС на территории РФ. Для этого необходимо зарегистрироваться в российских налоговых органах.

Федеральная налоговая служба разработала электронный сервис «НДС-офис интернет-компании», с помощью которого иностранные интернет-компании могут встать на учет в качестве плательщика НДС в России без личного обращения в налоговую инспекцию.

К настоящему времени 23 крупнейшие интернет-компании из стран Евросоюза, США, Южной Кореи уже представили заявления о постановке на учет. Среди них такие известные игроки рынка как Apple, Google, Microsoft, Netflix, Samsung, Bloomberg, Wargaming Group и другие.

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