Движимое имущество, приобретенное у взаимозависимого лица, облагается налогом на имущество

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ООО приобрело у взаимозависимого лица оборудование, купленное им в сентябре 2015 г. У продавца данное оборудование на учет в качестве ОС не ставилось. Облагается ли приобретенное оборудование налогом на имущество в соответствии со ст. 381 НК РФ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-05-05-01/77567 от 23.12.2016.

С 1 января 2015 года ОС, включенные в первую или во вторую амортизационную группу, не признаются объектом налогообложения по налогу на имущество организаций вне зависимости от даты постановки их на учет в качестве основных средств и передачи (включая приобретение) между лицами, признаваемыми (не признаваемыми) взаимозависимыми в соответствии с пунктом 2 статьи 105.1 НК РФ.

Вместе с тем с 1 января 2015 года движимое имущество, включенного в иные амортизационные группы, принятое на учет с 1 января 2013 года, не подлежит налогообложению, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в результате: реорганизации или ликвидации юридических лиц; передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми взаимозависимыми.

Таким образом, движимое имущество, приобретенное у лица, признаваемого взаимозависимым, подлежит налогообложению налогом на имущество организаций.