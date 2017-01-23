Оплата питания за сотрудников и выдача молока сторонним физлицам облагаются НДФЛ

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К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относится оплата (полностью или частично) за него организациями товаров (работ, услуг), в том числе питания.

При возникновении у физических лиц дохода в натуральной форме в виде оплаты за них питания организацией, указанная организация признается налоговым агентом в отношении таких доходов и обязана исполнять обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 НК.

Между тем не подлежат обложению НДФЛ все виды компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных, с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.

Согласно положениям статьи 222 ТК РФ на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты.

Однако выдача молока или других пищевых продуктов физическим лицам, не являющимся работникам организации, действующим законодательством РФ не предусмотрена.

Таким образом, доходы в виде молока или других равноценных пищевых продуктов, выданных физическим лицам, не являющимся работниками организации, подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке.

Такие выводы содержатся в письме Минфина № 03-04-06/1220 от 16.01.2017.