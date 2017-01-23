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ИФНС по какой-то причине не передала ПФР данные о доходах ИП

23.01.17 12:19
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Московский предприниматель получил от ПФР письмо, в котором его просят предоставить декларации за 2014 и 2015 годы с целью правильного начисления фиксированных взносов в размере 1% от дохода. ПФР мотивирует свою просьбу тем, что ИФНС эти сведения не предоставила.

Между тем по закону именно на ИФНС возлагается обязанность по информированию ПФР о доходах предпринимателей.

ПФР прислало требование об уплате какой-то задолженности и заодно памятку о 1%, в которой попросило прислать данные о доходах за 2014 и 2015/налоговую декларацию и т.д. - давать ? За 2014 попросили просто "в связи с отсутствием сведений", за 2015 - т.к. "ИФНС также не предоставила сведения".
Грозятся начислить взнос в 1% в максимальном размере 138627.84 руб
Меня интересует, могут ли оштрафовать за невыполнение такой просьбы (не требования).
- QuckPatent

Читатели форума посоветовали ИП все-таки предъявить ПФР свои декларации, невзирая на отсутствие такой обязанности, чтобы предотвратить негативный вариант развития этой ситуации.

Сейчас в связи с переходом администрирования страховых взносов от ПФР в налоговую начинается.. э-э-э... скажем парламентским языком "хаос". Советую разобраться с ними, показать доки - вам же проще будет.
- IPtranslator

Отметим, что на нашем форуме это уже не первый ИП с московской «пропиской», который сообщил об отсутствии у ПФР данных о доходах из ИФНС.

Дать совет предпринимателю можно в теме форума «ПФР попросил прислать данные о доходах за 2014 и 2015гг - давать ?».

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