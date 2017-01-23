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В Мурманской области утвердили список товаров, которые можно продавать без ККТ через газетные киоски

23.01.17 13:13
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Правительство Мурманской области постановлением от 18.01.2017 № 14-ПП утвердило ассортимент сопутствующих товаров, разрешенных к продаже в газетно-журнальных киосках без применения ККТ при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 процентов. Утверждение такого списка предусмотрено пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ  "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа".

В списке значатся, в частности, парфюмерные товары (неспиртосодержащие), сигареты, семена, безалкогольные напитки, снеки и т.д.

Предыдущий список был утвержден в области более 20 лет назад, в 1995 году, и с принятием нового постановления действовать перестанет.

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