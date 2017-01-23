Почти полмиллиона ИП подключились к «Личному кабинету» на сайте ФНС

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Почти полмиллиона индивидуальных предпринимателей уже оценили преимущества бесконтактного взаимодействия с налоговыми органами. С момента запуска сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» 26 мая 2015 года бизнесмены направили свыше 235 тысяч запросов на получение документов в налоговые органы (обращений в налоговый орган, запросов на предоставление выписки из ЕГРИП, справки о состоянии расчетов с бюджетом, заявления на проведение сверки, заявления на уточнение платежа и т.п.).

Полнофункциональная версия сервиса позволяет:

Кроме того, с помощью сервиса индивидуальный предприниматель может направлять в налоговый орган любое обращение, а также отслеживать информацию о прохождении своих документов и многое другое.

Авторизоваться в сервисе можно как с помощью логина и пароля, так и с помощью ключа электронной подписи/универсальной электронной карты. При этом пара логин и пароль – это те же реквизиты доступа, которые используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Оба способа не требуют личного визита в инспекцию для получения реквизитов доступа.

Стоит отметить, что функциональные возможности различаются в зависимости от способа авторизации: авторизованные с помощью сертификата ключа электронной подписи пользователи получают более широкий спектр возможностей, сообщили в ФНС.

Например, просмотр сведений из информационных реестров, о состоянии расчетов с бюджетом и направление обращений в налоговый орган в произвольной форме доступны обеим категориям пользователей, а направлять заявления и иные документы, требующие подписания усиленной квалифицированной электронной подписью, могут только пользователи, авторизованные с помощью ключа электронной подписи.