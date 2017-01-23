Клерк.Ру
 

Почти полмиллиона ИП подключились к «Личному кабинету» на сайте ФНС

23.01.17 16:49
Просмотров: 

Почти полмиллиона индивидуальных предпринимателей уже оценили преимущества бесконтактного взаимодействия с налоговыми органами. С момента запуска сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» 26 мая 2015 года бизнесмены направили свыше 235 тысяч запросов на получение документов в налоговые органы (обращений в налоговый орган, запросов на предоставление выписки из ЕГРИП, справки о состоянии расчетов с бюджетом, заявления на проведение сверки, заявления на уточнение платежа и т.п.).

Полнофункциональная версия сервиса позволяет:

Кроме того, с помощью сервиса индивидуальный предприниматель может направлять в налоговый орган любое обращение, а также отслеживать информацию о прохождении своих документов и многое другое.

Авторизоваться в сервисе можно как с помощью логина и пароля, так и с помощью ключа электронной подписи/универсальной электронной карты. При этом пара логин и пароль – это те же реквизиты доступа, которые используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Оба способа не требуют личного визита в инспекцию для получения реквизитов доступа.

Стоит отметить, что функциональные возможности различаются в зависимости от способа авторизации: авторизованные с помощью сертификата ключа электронной подписи пользователи получают более широкий спектр возможностей, сообщили в ФНС.

Например, просмотр сведений из информационных реестров, о состоянии расчетов с бюджетом и направление обращений в налоговый орган в произвольной форме доступны обеим категориям пользователей, а направлять заявления и иные документы, требующие подписания усиленной квалифицированной электронной подписью, могут только пользователи, авторизованные с помощью ключа электронной подписи.

Федеральная налоговая служба

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
ФНС готовит изменения в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика
 
Бухгалтерские новости
 
ФНС рассказала, как не потерять пароль от «Личного кабинета налогоплательщика»
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения66
Аноним прокомментировал материал «- Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания»
16:33
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
16:26
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
16:26
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
16:24
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
16:22
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
16:19
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
16:14
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
16:09
Клерк
Vadimello прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
16:06
Аноним прокомментировал материал «Депутаты предложили упростить принятие гражданства России для этнических русских»
16:04
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
15:48
Клерк
yante прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
15:47
Аноним прокомментировал материал «Новости из налоговой инспекции: ИП с работниками вставать на учет как работодатели не должны»
15:45
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
15:33
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
15:33
Аноним прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
15:21
Аноним прокомментировал материал «В 2017 году средний размер страховой пенсии будет на 60% превышать прожиточный минимум»
15:20
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Налоговый вычет на обучение. Как компенсировать свои расходы за счет государства»
15:06
Клерк
FA прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
15:03
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
15:02
Аноним прокомментировал материал «Гендиректор и главбух вместе пошли под суд за уклонение от уплаты НДС»
14:53
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «В России может появиться омбудсмен по правам пенсионеров»
14:38
Аноним прокомментировал материал «Налоговый вычет на обучение. Как компенсировать свои расходы за счет государства»
14:30
Клерк
yante прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
13:44
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «- Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания»
13:40
Аноним прокомментировал материал «В России может появиться омбудсмен по правам пенсионеров»
13:39
Аноним прокомментировал материал «Празднование Нового года обошлось российской семье в 14 тыс. рублей»
13:31
Аноним прокомментировал материал «- Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания»
13:28
Аноним прокомментировал материал «Вопрос-ответ: раздел квартиры»
13:20
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Бухгалтерские новости за вторую неделю января 2017: Теперь Готэм ваш»
13:14
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
13:08
Аноним прокомментировал материал «23 крупнейшие интернет-компании уже встали на учет в России как плательщики "налога на Гугл"»
13:04
Аноним прокомментировал материал «В Думе предложили упростить и ввести особое администрирование налогов для малого бизнеса»
13:02
Аноним прокомментировал материал «ПФР еще раз разъяснил, почему зарплата в конверте - это плохо»
13:02
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Гендиректор и главбух вместе пошли под суд за уклонение от уплаты НДС»
12:52
Клерк
yante прокомментировал материал «ФНС готовит изменения в порядок ведения личного кабинета налогоплательщика»
12:38
еще
 