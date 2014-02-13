Росстат утвердил новую форму отчетности по зарплате

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Росстат издал первый в этом году приказ с новой формой отчетности. Утверждена форма № 1 «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы».

Отчет необходимо будет сдать один раз, за апрель 2017 года не позднее 19 мая. Список респондентов должен быть определен Росстатом на основании проведения научно-обоснованной выборки, но в него не могут входить субъекты малого предпринимательства.

Напоминаем, что список статистических отчетов, которые необходимо представлять по своей фирме, можно найти через сервис Росстата.