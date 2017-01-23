Росстат подготовил правила расчета средней численности для определения права на применение ЕСХН

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Росстат подготовил проект приказа, утверждающего Порядок определения средней численности работников организаций для определения права на применение ЕСХН рыбохозяйственными организациями и ИП. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, причем почему-то два раза.

В расчете средней численности никаких изменений на самом деле не происходит, он практически полностью переписан из правил заполнения статистической формы П-4 (приказ Росстата от 26.10.2015 N 498 в ред. от 27.10.2016г.)

Упоминание порядка расчета средней численности, утверждаемого Росстатом, есть не только в главе 26.1 НК по ЕСХН. Такой порядок требуется и для целей применения УСН, ЕНВД и ПСН (в части расчета права на применение этих систем налогообложения). Почему ведомство решило утвердить порядок только для ЕСХН, остается загадкой.