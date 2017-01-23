Росстат подготовил правила расчета средней численности для определения права на применение ЕСХН
Росстат подготовил проект приказа, утверждающего Порядок определения средней численности работников организаций для определения права на применение ЕСХН рыбохозяйственными организациями и ИП. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, причем почему-то два раза.
В расчете средней численности никаких изменений на самом деле не происходит, он практически полностью переписан из правил заполнения статистической формы П-4 (приказ Росстата от 26.10.2015 N 498 в ред. от 27.10.2016г.)
Упоминание порядка расчета средней численности, утверждаемого Росстатом, есть не только в главе 26.1 НК по ЕСХН. Такой порядок требуется и для целей применения УСН, ЕНВД и ПСН (в части расчета права на применение этих систем налогообложения). Почему ведомство решило утвердить порядок только для ЕСХН, остается загадкой.