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Минтруд обновил классификацию видов экономической деятельности по классам профессионального риска

24.01.17 10:43
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Минтруд приказом от 30.12.2016 № 851н утвердил новую классификацию видов экономической деятельности по классам профессионального риска. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Классификация применяется для определения размера тарифа по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Каждому классу профессионального риска присвоен свой размер тарифа (Федеральный закон от 22.12.2005 N 179-ФЗ).

Новый приказ понадобился в связи с отменой старого ОКВЭД с 1 января 2017 года, никаких других принципиальных изменений в нем не содержится.

Напомним, что подтвердить вид экономической деятельности в ФСС необходимо в срок до 15 апреля. Если организация этого не сделает, ФСС имеет право установитьей тариф взносов исходя из самого "опасного" из списка видов деятельности, указанных в ЕГРЮЛ.

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