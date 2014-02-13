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Минфин разъяснил, что должен делать ИП на ПСН при изменении физпоказателя

24.01.17 11:17
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В патенте на право применения ПСН (форма N 26.5-П), указывается количество показателей, характеризующих отдельные виды предпринимательской деятельности, в частности конкретные данные по транспортным средствам (тип транспортного средства, идентификационный и регистрационный номера и марка транспортного средства, его грузоподъемность или количество посадочных мест) и по объектам, сдаваемым в аренду (вид объекта, его наименование и адрес местонахождения, наименование физического показателя и площадь объекта).

Таким образом, патент на осуществление предпринимательской деятельности по передаче в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих ИП на праве собственности, или по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов или пассажиров автомобильным транспортом действует только в отношении указанных в патенте объектов, сдаваемых в аренду, или используемых в предпринимательской деятельности транспортных средств.

При увеличении физических показателей, не приводящих к увеличению потенциально возможного к получению годового дохода, Минфин считает целесообразным предусмотреть возможность выбора индивидуальным предпринимателем одного из следующих двух вариантов:

1) получение нового патента с измененными физическими показателями взамен ранее действовавшего патента;

2) получение нового патента в отношении ранее не указанных в патенте физических показателей предпринимательской деятельности.

В обоих указанных случаях ИП не позднее чем за 10 дней до даты начала осуществления предпринимательской деятельности с новыми физпоказателями обязан подать заявление на получение патента с измененными физпоказателями или на получение нового патента.

При этом в случае получения патента с измененными физическими показателями взамен ранее действовавшего патента дата начала действия уточненного патента должна соответствовать дате начала действия ранее выданного патента и пересчет налога не производится.

Вместе с тем в отношении ранее не указанных в патенте физических показателей предпринимательской деятельности индивидуальный предприниматель вправе также применить иной режим налогообложения.

При этом в случае уменьшения количества объектов, сдаваемых в аренду, или используемых в предпринимательской деятельности транспортных средств, пересчет налога также не производится.

Такие выводы содержатся в письме Минфина № 03-11-09/78121 от 27.12.2016.

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