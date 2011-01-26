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Вычет НДС по командировочным расходам нельзя откладывать на 3 года

24.01.17 13:47
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Ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), наименование товаров (работ, услуг), их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

В случае если в строке 6 счета-фактуры не указано наименование налогоплательщика в соответствии с учредительными документами, а указаны фамилия, имя, отчество его сотрудника, то такой счет-фактура не позволяет налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать покупателя товаров (работ, услуг). В этой связи указанный счет-фактура является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

Такие разъяснения дала ФНС в письме № СД-4-3/2@ от 09.01.2017.

Кроме того, в данном документе также рассмотрены другие вопросы применения вычета по НДС по командировочным и представительским расходам. В частности, чиновники указали, что у налогоплательщиков нет права заявлять в течение 3 лет вычеты по НДС, предусмотренного пунктом 7 статьи 171 НК (по расходам на командировки).

Такие вычеты следует осуществлять в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика выполнены соответствующие условия, предусмотренные статьями 171 и 172 НК.

ФНС также отметила, что оформленный на командированного сотрудника бланк строгой отчетности, в котором указана сумма НДС, является основанием для вычета налога, уплаченного за услуги гостиниц.

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