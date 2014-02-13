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В Брянской области минимальная зарплата в 2017 году составляет 8 500 рублей

24.01.17 11:46
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Государственная инспекция труда Брянской области напоминает о том, что с 1 января 2017 года в регионе минимальная заработная плата установлена в размере 8 500 рублей.

Региональное соглашение между Правительством Брянской области, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» и объединением работодателей Брянской области «О минимальной заработной плате в Брянской области на 2017 год» было подписано в конце декабря 2016 года.

Ссоглашение обязательно к применению всеми работодателями, кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета. Исключением являются только работодатели, представившие мотивированный отказ от присоединения в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования соглашения (опубликовано 30.12.2016 года).

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