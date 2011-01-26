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Минфин разъяснил, как сдавать отчеты по взносам при наличии обособленных подразделений

24.01.17 15:47
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У банка имеется несколько обособленных подразделений. Возникает ли у него обязанность по уплате страховых взносов, представлению расчетов по страховым взносам по местонахождению своих обособленных подразделений, если банк не уполномочил ни одно из своих обособленных подразделений начислять выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-12/78677от 28.12.2016.

В соответствии с положениями подпункта 7 пункта 3.4 статьи 23 НК плательщики страховых взносов обязаны сообщать в налоговый орган по месту нахождения российской организации - плательщика страховых взносов о наделении обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории РФ, полномочиями (о лишении полномочий) по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в течение одного месяца со дня наделения его соответствующими полномочиями (лишения полномочий).

Таким образом, в случае если банк не уполномочил ни одно из своих обособленных подразделений начислять выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам осуществляются самим банком как головной организацией по месту своего нахождения, и, соответственно, у такой организации не возникает обязанности, установленной вышеупомянутым подпунктом 7 пункта 3.4 статьи 23 НК.

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