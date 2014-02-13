Полиция требует от ИП на ЕНВД первичные документы, которых у него нет

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Предприниматели на «вмененке» зачастую небрежно относятся к входящим документам, так как для определения суммы налога не требуется вести учет доходов и расходов. Однако порой такое такая небрежность выходит им боком.

Читательница нашего форума в панике. ИП на ЕНВД торговал спиртосодержащей продукцией. В один прекрасный день к нему нагрянула полиция, что неудивительно, учитывая нашумевшую историю с большим количеством отравившихся спиртными суррогатами в Иркутске.

В рамках операции "Боярышник" вся спиртосодержащая продукция у бизнесмена конфискована и теперь полицейские требуют документы на этот товар. А документов у ИП нет.

Предприниматель на ЕНВД. Полиция просит предоставить первичные документы, в частности документы на покупку товара

Но их нет, так как бухучет не ведется.

Не понятно, надо ли хранить первичку. Как БУ и НУ в данном случае связан с проверками полиции?

- Лилу_29

Участники обсуждения отметили, что бухучет с проверками полиции не связан и посетовали, что ИП не заботился о сохранности первичных документов.

Уж сколько лет пишем, что надо хранить документы на товар. Именно вот из-за таких случаев

Может он ворованный, может это контрафакт или незаконный импорт. Всё что угодно может быть, вплоть до вреда здоровью покупателя

- Над.К

Дать совет нашей читательнице можно в теме форума «Неналоговая проверка».