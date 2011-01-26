Клерк.Ру
 

Бухгалтеры еще не привыкли к новому порядку уплаты взносов и путают реквизиты и КБК

24.01.17 14:19
Просмотров: 

С 2017 года администрированием страховых взносов занимаются налоговики. В этой связи поменялись реквизиты получателя платежа, а также КБК.

К сожалению, не все бухгалтеры смогли быстро перестроиться на новые правила уплаты взносов. Так, в частности, одна из посетительниц нашего форума поделилась своей невеселой историей. Оформляя платежку путем копирования предыдущей, бухгалтер заострила внимание на новых КБК и забыла проверить поле «Получатель», где фигурировал ПФР, а не ИФНС. В итоге этих денег нет ни в ИФНС, ни в ПФР.

Что же делать, где искать пропавшие суммы? Эти вопросы очень волнуют бухгалтера.

Подскажите, что делать, куда бежать? Неудачно скопировала платежку, поменяла КБК по взносам на новый с цифрами 182, заполнила основание платежа, но остальные реквизиты остались от фонда - наименование, счет получателя. Заказали справку по расчетам в инспекции, инспекция денег не видит. У кого-нибудь была такая ситуация? Куда что написать, чтобы деньги куда надо зачли?
- Afriкa

А у вас процесс уплаты взносов по-новому прошел без эксцессов? Поделиться своим опытом и дать совет нашей читательнице можно в теме форума «Ошибка в платежке по взносам».

Напомним, на нашем сайте проводится опрос на тему заполнения платежных поручений по взносам. Клерк.ру решил выяснить у бухгалтеров, какой статус плательщика они указали в платежке, так как из разных источников поступает противоречивая информация о том, какой код необходимо применять. Приглашаем вас принять участие в этом опросе.

Голосовать можно здесь.

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Что выбрали вы - 01, 08 или 14?
 
Бухгалтерские новости
 
Не допускайте ошибок в платежных поручения на уплату НДФЛ!
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения67
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
14:10
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
14:09
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
14:06
Аноним прокомментировал материал «Коллективный договор: обязан ли работодатель его заключать?»
14:02
Клерк
board625 прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
13:50
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
13:49
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Росстат утвердил новую форму отчетности по зарплате»
13:49
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
13:49
Клерк
board625 прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
13:45
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
13:44
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Главы Минфина и Минтруда предлагают ограничить расчеты наличными»
13:43
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Численность безработных за неделю уменьшилась на 2,5%»
13:39
Аноним прокомментировал материал «Правительственный комитет одобрил проект закона, дающего право истребовать документы у аудиторов в рамках налоговой проверки»
13:39
Клерк
Первоклассник прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
13:36
Клерк
Надежда-25 прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
13:35
Eifriger Klerk
Glawbuch прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
13:31
Аноним прокомментировал материал «ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы»
13:30
Аноним прокомментировал материал «Что делать, если налоговая инспекция «заблокировала» счета?»
13:21
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
13:18
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
13:15
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Правительственный комитет одобрил проект закона, дающего право истребовать документы у аудиторов в рамках налоговой проверки»
13:04
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Подводим итоги работы организации. Годовое собрание акционеров»
12:57
Аноним прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
12:42
Клерк
in vino veritas прокомментировал материал «Предприниматель, потерявший право на ПСН, выиграл дело в Верховном суде и отстоял право применять УСН»
12:35
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
12:27
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
12:20
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
12:17
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Росстат утвердил новую форму отчетности по зарплате»
12:05
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
11:42
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Срочно нужна бухгалтерская помощь? Спросите у коллег»
11:35
Аноним прокомментировал материал «Главы Минфина и Минтруда предлагают ограничить расчеты наличными»
11:33
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
11:32
Аноним прокомментировал материал «ФНС разработала бланк уведомления о постановке на учет самозанятых лиц»
11:23
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
11:21
Клерк
katerina371 прокомментировал материал «Что выбрали вы - 01, 08 или 14?»
11:19
Аноним прокомментировал материал «Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, поддерживая идею ограничения дорогих покупок за наличные средства»
11:18
еще
 