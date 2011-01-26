Бухгалтеры еще не привыкли к новому порядку уплаты взносов и путают реквизиты и КБК

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С 2017 года администрированием страховых взносов занимаются налоговики. В этой связи поменялись реквизиты получателя платежа, а также КБК.

К сожалению, не все бухгалтеры смогли быстро перестроиться на новые правила уплаты взносов. Так, в частности, одна из посетительниц нашего форума поделилась своей невеселой историей. Оформляя платежку путем копирования предыдущей, бухгалтер заострила внимание на новых КБК и забыла проверить поле «Получатель», где фигурировал ПФР, а не ИФНС. В итоге этих денег нет ни в ИФНС, ни в ПФР.

Что же делать, где искать пропавшие суммы? Эти вопросы очень волнуют бухгалтера.

Подскажите, что делать, куда бежать? Неудачно скопировала платежку, поменяла КБК по взносам на новый с цифрами 182, заполнила основание платежа, но остальные реквизиты остались от фонда - наименование, счет получателя. Заказали справку по расчетам в инспекции, инспекция денег не видит. У кого-нибудь была такая ситуация? Куда что написать, чтобы деньги куда надо зачли?

- Afriкa

А у вас процесс уплаты взносов по-новому прошел без эксцессов? Поделиться своим опытом и дать совет нашей читательнице можно в теме форума «Ошибка в платежке по взносам».

Напомним, на нашем сайте проводится опрос на тему заполнения платежных поручений по взносам. Клерк.ру решил выяснить у бухгалтеров, какой статус плательщика они указали в платежке, так как из разных источников поступает противоречивая информация о том, какой код необходимо применять. Приглашаем вас принять участие в этом опросе.

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