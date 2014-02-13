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Налоговые органы могут информировать работодателей о налоговой задолженности работников

24.01.17 13:13
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В целях снижения задолженности по обязательным платежам перед бюджетной системой Российской Федерации налоговые органы имеют право информировать третьи лица о сумме задолженности, образовавшейся с 01.06.2016, не нарушая при этом законодательство в сфере персональных данных. В частности, направлять списки работников-должников в компании.

Как напоминает Управление ФНС по Московской области, Федеральная налоговая служба письмом от 24.11.2016 №ГД-4-8/22302@ разъяснила особенности информирования третьих лиц о задолженности физических лиц.

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 №134-ФЗ «О внесении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» в подпункт 3 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, за исключением сведений о нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах ответственности за эти нарушения.

Налоговики и раньше направляли работодателям такие списки, но без суммы налоговой задолженности (письма от 26.05.2016 №ГД-4-8/9329 и от 21.10.2015 №ГД-4-8/18401@)). Форму сообщения в адрес компании-работодателя ФНС утвердила в приложении №1 к письму №ГД-4-8/18401@. Теперь налоговые инспекторы будут включать в сообщение сведения о недоимке, пенях и штрафах по имущественным налогам, образовавшимся после 1 июня 2016 года.

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