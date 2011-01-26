ИП-работодатели обязаны зарегистрироваться в ФСС

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Самостоятельно встать на учет в ФСС обязаны индивидуальные предприниматели, использующие наемный труд, и обособленные подразделения, имеющие счет в банке и начисляющие выплаты физическим лицам, напомнили в воронежском региональном отделении фонда.

С 1 января 2017 года часть полномочий по администрированию страховых взносов передана налоговым органам. Однако регистрация и снятие с регистрационного учета, как и прежде, осуществляется Фондом социального страхования РФ.

Зарегистрироваться в качестве страхователя можно через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (www.gosuslugi.ru), а также другим удобным способом: на личном приеме в отделении Фонда или направив документы по почте.

Заявление необходимо представить в срок не позднее 30 календарных дней со дня образования обособленного подразделения или заключения индивидуальным предпринимателем договора с первым наемным работником.