Ресурсоснабжающая организация на УСН не платит НДС, даже если он включен в тариф

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Ресурсоснабжающая организация реализует услуги водоснабжения по тарифам, установленным с учетом НДС. Вместе с тем сама организация освобождена от НДС (либо применяет УСН).

В письме № 03-07-14/78968 от 29.12.2016 Минфин пояснил, что в этом случае такая организация не должна платить НДС.

При реализации населению услуг по водоснабжению по тарифам, утвержденным органом исполнительной власти субъекта РФ с НДС, ресурсоснабжающая организация, освобожденная от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС согласно статье 145 НК, либо применяющая УСН, НДС уплачивать в бюджет не должна.

При этом суммы НДС, предъявленные ресурсоснабжающей организации поставщиками товаров (работ, услуг), включаются в стоимость таких товаров (работ, услуг).