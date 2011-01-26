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Правительство поручило Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа "Платона"

25.01.17 11:32
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Правительство РФ дало поручение Минтрансу проработать возможность однократного повышения тарифа "Платона", заявил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

"На прошлой неделе прошло совещание у председателя правительства, где обсуждался, в том числе и этот вопрос. Были высказаны различные предложения, даны поручения о проработке вопроса не двухэтапного, а однократного повышения этого тарифа", - сказал Соколов.

Минтран, по словам министра, согласует свое решение с другими ведомствами и направит в правительство РФ окончательные предложения по повышению тарифа. Соколов выразил надежду, что правительство в ближайшей перспективе примет решение о повышении тарифа.

Ранее министр говорил, что возврат к исходному уровню тарифа в системе "Платон" может произойти не в два этапа, а в один, пишет ТАСС. Соколов пояснил, что проект постановления находится на площадке правительства и по итогам обсуждения будет доработан таким образом, чтобы общая финансовая нагрузка по году осталась в пределах, заявленных изначально предложений.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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