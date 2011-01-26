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ФНС подготовила памятку для плательщиков страховых взносов

25.01.17 15:47
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ФНС поручила подведомственным налоговым органам провести информационную кампанию по переходу на администрирование страховых взносов. В этой связи ведомством подготовлена специальная памятка, которую налоговики разошлют по ТКС.

Памятка для плательщиков страховых взносов содержится в письме ФНС № БС-4-11/793@ от 19.01.2017.

В ней содержится информация о тарифах, предельной величине базы для исчисления взносов, сроках и способах сдачи отчетности, а также другие сведения.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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