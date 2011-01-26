ИФНС незаконно аннулировала доверенность, лишив компанию возможности сдать отчет по НДС

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Бухгалтер намеревалась отправить нулевую декларацию по НДС через представителей, как уже делала неоднократно. При этом компания, отправляющая отчетность по ТКС на основании доверенностей, находится непосредственно в здании ИФНС. Но в этот раз бухгалтера ждал сюрприз.

В отправке отчета ей было отказано по причине того, что ИФНС аннулировала доверенность. Как пояснила читательница нашего форума, в личной беседе руководитель ИФНС предложила вместо НДС сдать единую упрощенную декларацию (хотя права на ее сдачу у компании нет). Бухгалтер в недоумении.

Начальник инспекции предложила сдать единую (упрощенную) декларацию, хотя движения по р/счету были. При этом на мой вопрос, а не оштрафуете ли вы нас за просрочку единой (упрощенной) декларации, мне было сказано - конечно оштрафуем. Я сказала , мы не виноваты, я пытаюсь сдать декларацию с 19.01. Инспектор ответил - А кто виноват?

Т.е получается хоть я сдам ЕУД, хоть не сдам НДС - на штраф все равно попадаю

Это у нас в налоговой только такая веслуха, скажите? и как с этим бороться?

У них как мне объяснили акция по выявлению фирм-однодневок, распоряжение УФНС не принимать нулевки. На мою просьбу показать нормативный акт, сказали, что это внутренний документ и показывать не будут.

- Ирина Врн

Участники обсуждения были немало удивлены таким самоуправством и беззаконием, творящимся в стенах налоговой инспекции. Форумчане порекомендовали коллеге не поддаваться на провокации и отстаивать свои права, что она и сделала.

Но хочу вам сказать, что в очередной раз позвонив инспектору, доверенность возобновили. Сказала приходите сдавайте НДС, а на будущее только ЕУД.

Что еще раз подтверждает, что это самоуправство!

- Ирина Врн

Таким образом бухгалтер потратила 5 дней на то, чтобы реализовать законное право на сдачу отчета по доверенности. Вот такая вот история из-за нулевого отчета нулевой фирмы, которая никогда не проводила никаких сомнительных операций.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Не принимают декларацию по НДС - аннулировали доверенность».