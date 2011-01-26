ИФНС незаконно аннулировала доверенность, лишив компанию возможности сдать отчет по НДС
Бухгалтер намеревалась отправить нулевую декларацию по НДС через представителей, как уже делала неоднократно. При этом компания, отправляющая отчетность по ТКС на основании доверенностей, находится непосредственно в здании ИФНС. Но в этот раз бухгалтера ждал сюрприз.
В отправке отчета ей было отказано по причине того, что ИФНС аннулировала доверенность. Как пояснила читательница нашего форума, в личной беседе руководитель ИФНС предложила вместо НДС сдать единую упрощенную декларацию (хотя права на ее сдачу у компании нет). Бухгалтер в недоумении.
Начальник инспекции предложила сдать единую (упрощенную) декларацию, хотя движения по р/счету были. При этом на мой вопрос, а не оштрафуете ли вы нас за просрочку единой (упрощенной) декларации, мне было сказано - конечно оштрафуем. Я сказала , мы не виноваты, я пытаюсь сдать декларацию с 19.01. Инспектор ответил - А кто виноват?
Т.е получается хоть я сдам ЕУД, хоть не сдам НДС - на штраф все равно попадаю
Это у нас в налоговой только такая веслуха, скажите? и как с этим бороться?
У них как мне объяснили акция по выявлению фирм-однодневок, распоряжение УФНС не принимать нулевки. На мою просьбу показать нормативный акт, сказали, что это внутренний документ и показывать не будут.
- Ирина Врн
Участники обсуждения были немало удивлены таким самоуправством и беззаконием, творящимся в стенах налоговой инспекции. Форумчане порекомендовали коллеге не поддаваться на провокации и отстаивать свои права, что она и сделала.
Но хочу вам сказать, что в очередной раз позвонив инспектору, доверенность возобновили. Сказала приходите сдавайте НДС, а на будущее только ЕУД.
Что еще раз подтверждает, что это самоуправство!
- Ирина Врн
Таким образом бухгалтер потратила 5 дней на то, чтобы реализовать законное право на сдачу отчета по доверенности. Вот такая вот история из-за нулевого отчета нулевой фирмы, которая никогда не проводила никаких сомнительных операций.
Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Не принимают декларацию по НДС - аннулировали доверенность».