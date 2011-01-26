Клерк.Ру
 

ИФНС незаконно аннулировала доверенность, лишив компанию возможности сдать отчет по НДС

25.01.17 12:15
Просмотров: 

Бухгалтер намеревалась отправить нулевую декларацию по НДС через представителей, как уже делала неоднократно. При этом компания, отправляющая отчетность по ТКС на основании доверенностей, находится непосредственно в здании ИФНС. Но в этот раз бухгалтера ждал сюрприз.

В отправке отчета ей было отказано по причине того, что ИФНС аннулировала доверенность. Как пояснила читательница нашего форума, в личной беседе руководитель ИФНС предложила вместо НДС сдать единую упрощенную декларацию (хотя права на ее сдачу у компании нет). Бухгалтер в недоумении.

Начальник инспекции предложила сдать единую (упрощенную) декларацию, хотя движения по р/счету были. При этом на мой вопрос, а не оштрафуете ли вы нас за просрочку единой (упрощенной) декларации, мне было сказано - конечно оштрафуем. Я сказала , мы не виноваты, я пытаюсь сдать декларацию с 19.01. Инспектор ответил - А кто виноват?
Т.е получается хоть я сдам ЕУД, хоть не сдам НДС - на штраф все равно попадаю
Это у нас в налоговой только такая веслуха, скажите? и как с этим бороться?
У них как мне объяснили акция по выявлению фирм-однодневок, распоряжение УФНС не принимать нулевки. На мою просьбу показать нормативный акт, сказали, что это внутренний документ и показывать не будут.
- Ирина Врн

Участники обсуждения были немало удивлены таким самоуправством и беззаконием, творящимся в стенах налоговой инспекции. Форумчане порекомендовали коллеге не поддаваться на провокации и отстаивать свои права, что она и сделала.

Но хочу вам сказать, что в очередной раз позвонив инспектору, доверенность возобновили. Сказала приходите сдавайте НДС, а на будущее только ЕУД.
Что еще раз подтверждает, что это самоуправство!
- Ирина Врн

Таким образом бухгалтер потратила 5 дней на то, чтобы реализовать законное право на сдачу отчета по доверенности. Вот такая вот история из-за нулевого отчета нулевой фирмы, которая никогда не проводила никаких сомнительных операций.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Не принимают декларацию по НДС - аннулировали доверенность».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Мнение
 
В Тамбове налоговики не принимают отчетность и шантажируют директоров и собственников
 
Бухгалтерские новости
 
Доверяй, но проверяй: не все бухфирмы одинаково полезны
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
7
Мнения78
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
13:13
Аноним прокомментировал материал «Вместо 2/18% ставка по прибыли планируется 3/17%»
13:13
Клерк
lala07 прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
13:12
Клерк
elena.ele111256 прокомментировал материал «ИП-работодатели обязаны зарегистрироваться в ФСС»
13:09
Аноним прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
13:06
Аноним прокомментировал материал «Онлайн-кассы. Уже с 1 февраля»
13:04
Аноним прокомментировал материал «Пожаловаться на коррупцию можно в онлайн-режиме»
13:02
Клерк
НВЗ прокомментировал материал «Медведев предложил заменить все проверки бизнеса на одну комплексную раз в три года»
12:57
Аноним прокомментировал материал «Расходы на доставку сотрудников до места работы можно учесть при расчете налога на прибыль»
12:45
Клерк
Анира прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
12:36
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
12:36
Аноним прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
12:35
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Мир изменился, утверждает «Касперский»»
12:27
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Налоговые каникулы: кто ими может воспользоваться?»
12:27
Аноним прокомментировал материал «Справка по форме 2-НДФЛ за 2016 год»
12:23
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Внутреннее письмо Олега Тинькова попало в сеть. Реакция»
12:20
Аноним прокомментировал материал «Директор Фонда кино Антон Малышев, комментируя возможность увеличения госпошлины для голливудских фильмов в 1500 раз»
12:17
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
12:14
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Объем электронных документов ежегодно растет в разы»
12:06
Аноним прокомментировал материал «Объем электронных документов ежегодно растет в разы»
11:53
Клерк
Natatalka прокомментировал материал «Спецобъект при УСН. Как налог обложили налогом»
11:50
Клерк
sunflower_tk прокомментировал материал «Расходы на доставку сотрудников до места работы можно учесть при расчете налога на прибыль»
11:44
Аноним прокомментировал материал «Роструд утвердил перечень нормативных актов, соблюдение которых может проверить трудинспекция»
11:42
Клерк
anastava прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
11:31
Аноним прокомментировал материал «Налоговые каникулы: кто ими может воспользоваться?»
11:31
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
11:31
Аноним прокомментировал материал «Срок давности получения имущественного вычета не установлен»
11:30
Аноним прокомментировал материал «В Москве определили порядок контроля за нелегальным такси»
11:28
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
11:25
Аноним прокомментировал материал «Бизнес поставят на колени: «замечательное» письмо ФНС по 401-ФЗ «О налоговых спорах по взысканию задолженности с иного лица»»
11:22
Клерк
Сергей Секачев прокомментировал материал «Минтруд обновил классификацию видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
11:16
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
11:13
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
11:12
Клерк
Kunija прокомментировал материал «Онлайн-кассы. Уже с 1 февраля»
11:10
Аноним прокомментировал материал «Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов»
11:03
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «- СПРАВКА о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме зар»
11:03
еще
 