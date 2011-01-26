Клерки не экономят бумагу

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Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему хранения таких документов как банковские выписки.

Напомним, этим вопросом озадачилась читательница нашего форума, которая попросила коллег поделиться своим опытом сохранения выписок.

Что же показали результаты опроса? В наш век информационных технологий, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, бухгалтеры предпочитают по-старинке иметь под рукой бумажные документы. Подавляющее число наших читателей (68%) распечатывают выписки и хранят их в бумажном виде.

Оставшиеся голоса разделились практически поровну. 16% бухгалтеров выгружают выписки и хранят их в виде файла, а вот 17% опрошенных и вовсе не обеспокоены вопросом хранения таких документов. Ведь выписку можно в любой момент в случае необходимости распечатать из интернет-банка.