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ФНС рекомендует физлицам до 1 апреля подать заявление об использовании льгот по имущественным налогам

25.01.17 12:49
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Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.

Федеральная налоговая служба рекомендует сделать это до 1 апреля 2017 года для учета льготы при исчислении имущественных налогов до направления налоговых уведомлений за 2016 год.

Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ФНС России напоминает, что по налогу на имущество физических лиц налоговые льготы для 15-категорий налогоплательщиков предусмотрены статьей 407 НК РФ. Также льготы могут быть дополнительно установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения налогооблагаемого имущества.

Льготы по транспортному налогу, освобождающие полностью или частично от уплаты налога, на федеральном уровне предусмотрены статьей 361.1 НК РФ для физических лиц – владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы. На региональном уровне – законами субъектов Российской Федерации для определенных групп налогоплательщиков.

По земельному налогу льготы для физических лиц установлены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения земельных участков. Кроме того, в соответствии с 391 статьей НК РФ налогоплательщик вправе представить в налоговый орган заявление об уменьшении налоговой базы (кадастровой стоимости земельных участков) на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей или в большем объеме в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Федеральная налоговая служба

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