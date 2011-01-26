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Утверждена форма заявления о применении налоговой льготы участниками региональных инвестиционных проектов

25.01.17 13:14
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Федеральная налоговая служба утвердила форму и формат заявления о применении налоговой льготы участниками региональных инвестиционных проектов, для которых не требуется включение в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Приказ от 27.12.2016 № ММВ-7-3/719@ официально опубликован сегодня.

Региональным инвестиционным проектом признается инвестиционный проект, целью которого является производство товаров и который удовлетворяет требованиям, указанным в статье 25.8 Налогового кодекса. Проекты могут быть исключительно на территории тех субъектов РФ, которые перечислены в этой же статье НК.
 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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