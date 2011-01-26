Просмотров:

УФНС Татарстана рассказала, как определяется статус валютного резидента (нерезидента) для физлиц. Определение такого статуса может понадобиться для выяснения обязанности уведомлять налоговые органы об открытии банковских счетов за границей.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резидентами признаются физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве не менее одного года, в том числе имеющих выданный уполномоченным государственным органом соответствующего иностранного государства вид на жительство, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с общим сроком действия не менее одного года.



Статус нерезидента для граждан Российской Федерации начинает действовать после истечения одного года, исчисляемого с момента, с которого у гражданина Российской Федерации возникло право долговременного пребывания за рубежом, при условии, что период фактического пребывания таких граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации не прерывался.



Таким образом, наличие права долговременного пребывания за рубежом само по себе не является основанием для признания гражданина Российской Федерации валютным нерезидентом. Такое право должно подтверждаться документами, свидетельствующими о непрерывном пребывании за пределами Российской Федерации в течение одного года.